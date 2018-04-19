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Бывший вице-президент «Росгосстраха» арестован по делу о растрате
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Бывший вице-президент «Росгосстраха» арестован по делу о растрате 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова по делу о растрате.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда, подчеркнув, что тем самым удовлетворили ходатайство следствия, которое подозревает Хачатурова в растрате.
Он был задержан 18 апреля. При этом сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели следственные действия в центральном офисе «Росгосстрах Жизнь» на Кадашевской набережной, не связанные с операционной деятельностью компании.
До 2017 года «Росгосстрах Жизнь» входила в одну группу с озничной компанией «Росгосстрах», однако затем убыточный «Росгосстрах» перешел под контроль банка ФК «Открытие» и в составе группы банка в августе 2017 года попал в периметр санации «Открытия» Банком России. Прибыльная «Росгосстрах Жизнь» осталась под контролем бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, старшего брата Сергея Хачатурова.
В конце 2017 года новый глава банка «Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов проинформировал общественность о том, что «в Росгосстрахе сверху донизу царило воровство». В апреле 2018 года «Росгосстрах» обвинил предыдущий менеджмент и собственника в выводе активов и заявил, что подал ряд гражданских исков против юридических лиц и их менеджеров, связанных с бывшим бенефициаром компании.
Как сообщает РБК, Алексей Мельников, адвокат Данила Хачатурова подтвердил арест младшего Хачатурова и подчеркнул, что, по его мнению, это нарушение статьи УПК РФ, запрещающего арест предпринимателя по подозрению в нарушении закона в рамках предпринимательской деятельности.
Юрист сказал, что по его данным, речь идет о желании некоей группы лиц оспорить ряд договоренностей, которые были достигнуты и реализованы компанией ООО «РГС Активы», принадлежавшей в 2017 году Сергею Хачатурову.
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