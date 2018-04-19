У дороги на ВИЗе из-под земли забил семиметровый гейзер

Екатеринбуржцы около часа назад стали свидетелями гигантского фонтана, бьющего из-под земли на улице Крауля.

— Это утечка из пожарного гидранта по адресу Ключевская — Торфорезов, — рассказали Е1.RU в Водоканале. — Сейчас на месте работают две бригады, отключают водовод диаметром 300 миллиметров, на котором расположен гидрант. После отключения установят причину утечки и устранят неисправность. Ограничений в холодном водоснабжении не ожидается.