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У дороги на ВИЗе из-под земли забил семиметровый гейзер
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У дороги на ВИЗе из-под земли забил семиметровый гейзер 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцы около часа назад стали свидетелями гигантского фонтана, бьющего из-под земли на улице Крауля.
— Это утечка из пожарного гидранта по адресу Ключевская — Торфорезов, — рассказали Е1.RU в Водоканале. — Сейчас на месте работают две бригады, отключают водовод диаметром 300 миллиметров, на котором расположен гидрант. После отключения установят причину утечки и устранят неисправность. Ограничений в холодном водоснабжении не ожидается.
Кстати, на следующей неделе трубопровод домов в Екатеринбурге будут проверять на прочность кипятком.
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