ЕК и журналисты вступили в полемику из-за вопроса о выдаче паспортов Мальты

БРЮССЕЛЬ , 19 апр — РИА Новости Еврокомиссия полагает, что на данный момент нет оснований говорить о нарушениях в политике выдачи властями Мальты паспортов иностранным гражданам, однако есть вопросы к выполнению страной требований европейского законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, заявили представители ЕК журналистам на брифинге в четверг.

На встрече с журналистами в Брюсселе между иностранными журналистами и представителями пресс-службы ЕК возникла полемика по «мальтийскому вопросу». Журналисты настойчиво добивались от ЕК ответа на вопрос, считают ли власти ЕС , что нет никакой проблемы в высказанных ранее в СМИ подозрениях в адрес властей Мальты о предоставлении гражданства состоятельным иностранцам за вознаграждение.

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации панамских документов фирмы Mossack Fonseca. Лидер оппозиционной партии Мальты Симон Бусуттил обвинял главу администрации премьер-министра, что тот якобы принимал взятки за выдачу мальтийских паспортов богатым россиянам, при этом деньги отправлялись на оффшорные счета.

По данным Евростата, на Мальте в 2016 году россияне стали самой большой категорией получателей гражданства — 33% от общего числа, — обойдя британцев (8,4%) и саудовцев (5,2%).

По словам официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса, ЕК ведет диалог с властями Мальты по вопросам борьбы с отмыванием денег. «В отношении ряда стран сейчас инициированы процедуры о неисполнении требований (в сфере соблюдения европейского законодательства о противодействии отмыванию — ред.), в том числе и Мальты», — сказал он, добавив, что ЕС ждет от этой страны скорейшего выполнения требований Евросоюза в этой сфере.

Другой выступавший на брифинге представитель ЕК напомнил, что власти ЕС анализируют практику предоставления гражданства инвесторам в ряде стран и намерены сформулировать общие рекомендации в этой сфере для стран-участниц. «ЕК отслеживает режимы предоставления гражданства в странах ЕС, власти стран должны использовать свои прерогативы для предоставления гражданства в соответствии с национальным и общеевропейским правом», — сказал он.

Этот ответ не удовлетворил журналистов, и они повторили свой вопрос про паспорта и соблюдение законности на Мальте.

"Мы не говорим, что все отлично, не надо вкладывать в наши уста то, чего мы не говорили. Мы ясно объяснили, в каких сферах мы можем действовать, исходя из законодательства ЕС и тех объективных данных, которыми мы располагаем", — парировал Схинас. Он еще раз отметил, что инициированной властями ЕС процедуры по паспортам не было, есть лишь процедура в рамках требований о противодействию отмыванию денег, и подтвердил, что готовится доклад по этой тематике. Он сообщил также, что ЕК ждет завершения независимого расследования по делу об убийстве журналистки Каруаны Гализии.

Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты и его супруги с компанией, фигурирующей в «панамских документах». Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией.