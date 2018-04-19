Цифровая модель Новопортовского месторождения стала лучшей IT-разработкой

Проект «Применение российских технологий информационного моделирования при проектировании, строительстве и эксплуатации Новопортовского месторождения» стал победителем конкурса «Проект года» IT-портала Global CIO. Награду он получил в номинации «Лучшая отечественная разработка».

Информационную модель инфраструктуры Новопортовского месторождения разработали компании «Газпромнефть-Ямал» (оператор месторождения) и «Неолант». Она представляет собой единое электронное хранилище инженерной и финансовой информации о каждом производственном объекте актива. Прототип отражает рельеф местности, инженерные сети, трубопроводы, архитектурно-строительные элементы и другие конструкции и оборудование, — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Для постоянного обновления фото— и видеоданных строящихся объектов применяют камеры, установленные на квадрокоптерах и позволяющие производить панорамную съемку с обзором 360 градусов. Качество и эффективность строительства обеспечивается использованием 6D-моделей, включающих не только инженерную и архитектурную информацию, но и данные о сроках и финансировании. Соответствие готовых объектов рабочей документации можно оценить в ходе виртуального тура.

Использование цифровой модели на стадии строительства позволяет повысить эффективность управленческих решений, предотвратить критические ситуации, снизить финансовые затраты и сроки выполнения строительно-монтажных работ. В целом период реализации проекта от «нулевого цикла» до ввода в эксплуатацию за счет использования технологии информационного моделирования может быть сокращен на 30-40%.

«Применение цифровых технологий — одно из приоритетных направлений технологического развития «Газпром нефти». Технические решения, применяемые сегодня на Новопортовском месторождении, позволяют повысить эффективность и безопасность производственной деятельности, и в дальнейшем могут успешно применяться при реализации других проектов компании», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин