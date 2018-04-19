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Цифровая модель Новопортовского месторождения стала лучшей IT-разработкой
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Цифровая модель Новопортовского месторождения стала лучшей IT-разработкой 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Проект «Применение российских технологий информационного моделирования при проектировании, строительстве и эксплуатации Новопортовского месторождения» стал победителем конкурса «Проект года» IT-портала Global CIO. Награду он получил в номинации «Лучшая отечественная разработка».
Информационную модель инфраструктуры Новопортовского месторождения разработали компании «Газпромнефть-Ямал» (оператор месторождения) и «Неолант». Она представляет собой единое электронное хранилище инженерной и финансовой информации о каждом производственном объекте актива. Прототип отражает рельеф местности, инженерные сети, трубопроводы, архитектурно-строительные элементы и другие конструкции и оборудование, — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть».
Для постоянного обновления фото— и видеоданных строящихся объектов применяют камеры, установленные на квадрокоптерах и позволяющие производить панорамную съемку с обзором 360 градусов. Качество и эффективность строительства обеспечивается использованием 6D-моделей, включающих не только инженерную и архитектурную информацию, но и данные о сроках и финансировании. Соответствие готовых объектов рабочей документации можно оценить в ходе виртуального тура.
Использование цифровой модели на стадии строительства позволяет повысить эффективность управленческих решений, предотвратить критические ситуации, снизить финансовые затраты и сроки выполнения строительно-монтажных работ. В целом период реализации проекта от «нулевого цикла» до ввода в эксплуатацию за счет использования технологии информационного моделирования может быть сокращен на 30-40%.
«Применение цифровых технологий — одно из приоритетных направлений технологического развития «Газпром нефти». Технические решения, применяемые сегодня на Новопортовском месторождении, позволяют повысить эффективность и безопасность производственной деятельности, и в дальнейшем могут успешно применяться при реализации других проектов компании», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.
Конкурс «Проект года» ежегодно проводит официальный портал IT-директоров России Global CIO при поддержке всех профессиональных IT-ассоциаций. В прошлом году в нем приняли участие более двухсот IT-проектов. Ключевая особенность конкурса в том, что достижения оценивают сами IT-директора в ходе онлайн голосования, на базе сбалансированной методологии оценки проектов, выработанной отраслевыми экспертами и утвержденной IT-сообществом.
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