Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Янтарь» в районе Преображенское 

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект реконструкции кинотеатра «Янтарь» в районе Преображенское. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Многофункциональный Общественный Центр шаговой доступности (МФОЦШД) „Янтарь“. Реконструкция кинотеатра „Янтарь“ по адресу: Открытое шоссе, д. 4, стр. 1, район Преображенское, Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом предусмотрено размещение современного кинокомплекса на 510 мест, а именно пяти кинозалов на 102 места каждый. После реконструкции в залах предусмотрено демонстрирование 3D-кинофильмов, а для звукового сопровождения будут использованы акустические системы, звуковые процессоры и усилители мощности. Кроме того, в районном центре «Янтарь» появится супермаркет с универсальным ассортиментом и мини-пекарней, кафе и рестораны, помещения для проведения лекций и мастер-классов, магазины фермерских продуктов, товаров для дома, косметики. В рамках благоустройства территории районного центра запланировано размещение тротуаров и пешеходных зон, установка малых архитектурных форм, разбивка газонов и высадка цветников.
«Программа реконструкции 39 советских кинотеатров, реализуемая компанией ADG group при поддержке правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина, направлена на восстановление центров внутрирайонной коммуникации. В планах не только возродить общественный интерес к изжившим себя кинотеатрам, но и дополнить их торгово-развлекательными услугами, адаптированными под потребности жителей конкретных районов. Одним из объектов программы реконструкции стал кинотеатр «Янтарь», открывшийся в 1964 г. В свое время это было популярное место для жителей района Преображенское, однако на сегодняшний день кинотеатр не выполняет свою историческую функцию. После реконструкции в «Янтаре» снова начнут проводить кинопоказы в пяти залах», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.