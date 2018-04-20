Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Янтарь» в районе Преображенское

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект реконструкции кинотеатра «Янтарь» в районе Преображенское. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Многофункциональный Общественный Центр шаговой доступности (МФОЦШД) „Янтарь“. Реконструкция кинотеатра „Янтарь“ по адресу: Открытое шоссе, д. 4, стр. 1, район Преображенское, Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом предусмотрено размещение современного кинокомплекса на 510 мест, а именно пяти кинозалов на 102 места каждый. После реконструкции в залах предусмотрено демонстрирование 3D-кинофильмов, а для звукового сопровождения будут использованы акустические системы, звуковые процессоры и усилители мощности. Кроме того, в районном центре «Янтарь» появится супермаркет с универсальным ассортиментом и мини-пекарней, кафе и рестораны, помещения для проведения лекций и мастер-классов, магазины фермерских продуктов, товаров для дома, косметики. В рамках благоустройства территории районного центра запланировано размещение тротуаров и пешеходных зон, установка малых архитектурных форм, разбивка газонов и высадка цветников.