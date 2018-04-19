Кинотеатр «Улан-Батор» превратится в многофункциональный центр для всей семьи

Москомэкспертиза согласовала 29 проектов преобразования городских кинотеатров советского периода в районные многофункциональные центры, сообщил председатель этого учреждения Валерий Леонов . Среди объектов, где будет осуществлена реконструкция, значится и кинотеатр Улан-Батор , расположенный в Академическом районе.

«Программа реконструкции советских кинотеатров, реализуемая Правительством Москвы при поддержке Мэра Москвы Сергея Собянина совместно с инвестором, пожалуй, одна из самых заметных в части обновления рекреационного, культурно-развлекательного фонда столицы. Реконструкция вдохнет в устаревшие кинотеатры новую жизнь — они превратятся в районные общественные центры для всей семьи. В спальных районах города появятся места, где можно будет интересно провести время, не уезжая при этом далеко от дома. И особенно важно, что проекты реконструкции советских кинотеатров грамотно сочетают в себе историческую функцию кинопоказа и современный функционал досугового центра», — пояснил председатель Москомэкспертизы.

После реконструкции в обновленном «Улан-Баторе» появится современный четырехзальный кинокомплекс, кафе и рестораны, зона фудкорта, торговая галерея с магазинами и киосками, а также супермаркет.

Здание, где установят эскалаторы, два пассажирских лифта и грузовые лифты, будет удобно для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, оно будет оборудовано современными системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, автоматизированными системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. На парковке появятся места для автомобилей маломобильных посетителей.

«Твоя газета»

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