Ещё
На встрече с населением обсудили вопросы пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На встрече с населением обсудили вопросы пожарной безопасности 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Традиционная встреча Главы администрации поселения Вороновское Евгения Иванова с населением прошла в Доме культуры «Дружба».
Встреча была посвящена актуальной на данный момент теме: «Правила поведения в пожароопасный весенне— летний период».
В рамках встречи представитель 2 регионального отдела надзорной и профилактической работы Управления по ТиНАО, старший инспектор Дмитрий Белаустеги проинформировал жителей поселения о наступлении пожароопасного периода, мерах предосторожности при использовании горючих предметов и огня, а также проинформировал о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
На все поступившие в ходе встречи вопросы были даны компетентные ответы.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Жителей поселения приглашают принять участие в общегородском субботнике Форум ко Дню космонавтики прошёл в Вороновском Свыше 50 тысяч пенсионеров приступили к занятиям в рамках программы Московское долголетие
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России162
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца91
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение