На встрече с населением обсудили вопросы пожарной безопасности

Традиционная встреча Главы администрации поселения Вороновское Евгения Иванова с населением прошла в Доме культуры «Дружба».

Встреча была посвящена актуальной на данный момент теме: «Правила поведения в пожароопасный весенне— летний период».

В рамках встречи представитель 2 регионального отдела надзорной и профилактической работы Управления по ТиНАО, старший инспектор Дмитрий Белаустеги проинформировал жителей поселения о наступлении пожароопасного периода, мерах предосторожности при использовании горючих предметов и огня, а также проинформировал о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

На все поступившие в ходе встречи вопросы были даны компетентные ответы.