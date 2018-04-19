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В Кабардино-Балкарской Республике пресечена деятельность нефтеперерабатывающего мини-завода, действовавшего без лицензии
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В Кабардино-Балкарской Республике пресечена деятельность нефтеперерабатывающего мини-завода, действовавшего без лицензии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике выявлено незаконное производство по переработке нефтепродуктов.
На территорию нелегально действующего нефтеперерабатывающего мини-завода в с.п. Старый Черек оперативники прибыли в момент осуществления там процесса по переработке минерального сырья. В ходе санкционированного обследования полицейские изъяли 24 тонны низкокачественных нефтепродуктов.
Деятельность подпольного завода прекращена. Установлено, что владелец нелегального НПЗ — 34-летний житель г. Чегем для снижения себестоимости производимой продукции осуществил незаконную врезку в газораспределительную сеть высоко давления. Сумма ущерба, причиненная газораспределительной сети, устанавливается.
Организаторы незаконного бизнеса привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».
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