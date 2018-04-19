Священник-игроман из Италии спустил в казино полмиллиона «приходских» евро

Условным сроком в два года отделался священнослужитель дон Флавио Гоббо из венецианского пригорода Местре, потративший приходские деньги на азартные игры.

Как сообщает РИА «Новости», местный суд выяснил, что в октябре 2016 года священник покинул церковь, оставив прихожанам письмо, в котором пожаловался на усталость, выразив желании немного отдохнуть. Через некоторое время выяснилось, что со счетов прихода исчезли 500 тысяч евро.

На суде Гоббо признал себя больным игроманией и раскаялся в содеянном, а также подробно рассказал, в каких заведениях оставил приходские средства. Помимо условного срока, суд обязал священника полностью возместить нанесенный своей церкви ущерб.