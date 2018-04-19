Ещё
Священник-игроман из Италии спустил в казино полмиллиона «приходских» евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Священник-игроман из Италии спустил в казино полмиллиона «приходских» евро 

Интересант 1 час назад
Условным сроком в два года отделался священнослужитель дон Флавио Гоббо из венецианского пригорода Местре, потративший приходские деньги на азартные игры.
Как сообщает РИА «Новости», местный суд выяснил, что в октябре 2016 года священник покинул церковь, оставив прихожанам письмо, в котором пожаловался на усталость, выразив желании немного отдохнуть. Через некоторое время выяснилось, что со счетов прихода исчезли 500 тысяч евро.
На суде Гоббо признал себя больным игроманией и раскаялся в содеянном, а также подробно рассказал, в каких заведениях оставил приходские средства. Помимо условного срока, суд обязал священника полностью возместить нанесенный своей церкви ущерб.
Интересант: последние новости
Генпрокуратура уличила в коррупции обогащавшего своих сыновей топ-менеджера РЖД Публикации об отказе «Волги-Днепр» перевозить натовские грузы в компании назвали «спекулятивными» и сообщили о предстоящей «горячей» неделе Сергей Лавров: Скрипалей отравили веществом, которое в России никогда не производилось
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России162
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца91
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение