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В дни матчей ЧМ в электричках Самара-Курумоч и Самара-Жигморе будут дежурить допгруппы безопасности
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В дни матчей ЧМ в электричках Самара-Курумоч и Самара-Жигморе будут дежурить допгруппы безопасности 

Волга Ньюс 1 час назад
Дополнительные группы, состоящие из четырех человек каждая, будут дежурить в электропоездах 17, 21, 25, 28 июня; 2, 7 июля 2018 года. Их планируется привлекать для проведения досмотра (повторного досмотра) пассажиров и ручной клади на платформе Аэропорт Курумоч перед посадкой в электропоезда по маршруту Аэропорт-Самара, а также как группы быстрого реагирование на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства в деятельность перевозчика в пути следования на электропоездах АО «Самарская ППК».
На обеспечение работы дополнительных подразделений готовы потратить 716 тыс. рублей.
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