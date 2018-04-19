В дни матчей ЧМ в электричках Самара-Курумоч и Самара-Жигморе будут дежурить допгруппы безопасности

Дополнительные группы, состоящие из четырех человек каждая, будут дежурить в электропоездах 17, 21, 25, 28 июня; 2, 7 июля 2018 года. Их планируется привлекать для проведения досмотра (повторного досмотра) пассажиров и ручной клади на платформе Аэропорт Курумоч перед посадкой в электропоезда по маршруту Аэропорт-Самара, а также как группы быстрого реагирование на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства в деятельность перевозчика в пути следования на электропоездах АО «Самарская ППК».

На обеспечение работы дополнительных подразделений готовы потратить 716 тыс. рублей.