Банк России перестал бояться обвала рубля

Банк России 18 апреля закупил для Минфина иностранную валюту на 17,5 миллиарда рублей впервые после почти недельного перерыва. Об этом говорится в материалах на сайте регулятора в четверг, 19 апреля.

Согласно плановому объему закупок, министерство финансов в период с 6 апреля по 8 мая должно было каждый рабочий день приобретать валюты на 11,5 миллиарда рублей. Общий запланированный объем закупок составил 240,7 миллиарда рублей.

Однако с понедельника, 16 апреля, регулятор приостановил соответствующие операции из-за резкого ослабления курса национальной валюты на фоне санкций США . В ЦБ пояснили, что возобновят покупку валюты в интересах Минфина, когда российский рынок станет стабильнее.