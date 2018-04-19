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Банк России перестал бояться обвала рубля
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Банк России перестал бояться обвала рубля 

Lenta.ru 56 минут назад
Банк России 18 апреля закупил для Минфина иностранную валюту на 17,5 миллиарда рублей впервые после почти недельного перерыва. Об этом говорится в материалах на сайте регулятора в четверг, 19 апреля.
Согласно плановому объему закупок, министерство финансов в период с 6 апреля по 8 мая должно было каждый рабочий день приобретать валюты на 11,5 миллиарда рублей. Общий запланированный объем закупок составил 240,7 миллиарда рублей.
Однако с понедельника, 16 апреля, регулятор приостановил соответствующие операции из-за резкого ослабления курса национальной валюты на фоне санкций США. В ЦБ пояснили, что возобновят покупку валюты в интересах Минфина, когда российский рынок станет стабильнее.
Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении России. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого российский фондовый рынок обрушился, курс рубля обновил минимумы за полтора года.
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