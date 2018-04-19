Около 30 тыс. московских железнодорожников примут участие в субботнике 21 апреля

Порядка 30 тысяч железнодорожников столицы примут участие в субботнике 21 апреля, центральной площадкой станет локомотивное депо «Москва-Сортировочная», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В субботу, 21 апреля, на столичной магистрали пройдут традиционные субботники, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году они охватят все подразделения и регионы Московской железной дороги, остановочные пункты и станции, Московскую детскую железную дорогу и Московское центральное кольцо», — говорится в сообщении.

Центральной площадкой станет локомотивное депо «Москва-Сортировочная» — родина субботника, где в 1919 году железнодорожники безвозмездно за одну ночь отремонтировали три паровоза, которые позже отправились на фронт. С тех пор субботник является давней корпоративной традицией работников железнодорожной отрасли.

На субботники выйдут около 30 тысяч железнодорожников, не занятых в этот день в основном производственном процессе. Они благоустроят территории и полосу отвода вблизи железнодорожных путей, высадят деревья, покрасят опоры контактной сети, напольные устройства, бордюрный камень.

Кроме того, будет проведена уборка рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, привокзальных площадей.

В депо «Москва-Сортировочная» железнодорожники проведут покраску исторического паровоза, который специально приедет в депо, а также благоустроят территорию и высадят саженцы деревьев. Во время митинга под звуки паровозного гудка участники возложат цветы к мемориалу ветеранам-железнодорожникам.