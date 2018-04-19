Правильная энергия: Россия и Узбекистан строят новую модель двусторонних отношений

Узбекистан, по информации ТАСС, в перспективе готов получать из России 1 млн т, а далее, через два года, увеличить поставки до 3 млн т.

Сейчас свободная пропускная мощность в направлении Узбекистана составляет только 500 тыс. т, а мощность нефтеналивной эстакады Шагыр, через которую осуществляются поставки, — 700 тыс. т. Чтобы увеличить поставки, необходимо строительство трубопровода и двух нефтеперекачивающих станций.

Кроме нефтяной сферы, сотрудничество двух стран активизируется в области электроэнергетики. В этом году Узбекистан планирует подписать с Россией документы о строительстве атомной электростанции (АЭС) на своей территории.

Ранее, в конце декабря, было подписано соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Оно предполагает совместную работу по ряду направлений, в том числе по строительству АЭС, по разработке месторождений урана.

Сегодня, 19 апреля, в Узбекистане запущен в эксплуатацию газоперерабатывающий завод (ГПЗ) "Лукойла" , Кандымский ГПЗ, который должен стать одним из крупнейших в Центральной Азии и поставщиком товарного газа в Китай

Курс на доверие

Контакты между двумя странами расширяются, налицо оживление, особенно в последний год, и это действительно стратегический курс, о котором заявляли президенты и России, и Узбекистана, говорит Григорий Лукьянов: «Страны пытаются сделать то, что не удавалось сделать в последние годы правления президента Каримова».

"Речь о выходе Узбекистана на модернизацию экономики, невозможную прежде из-за ряда политических факторов внутри страны. Сегодня ситуация в стране принципиально иная. Власти говорят о единственно возможном будущем Узбекистана — интеграции в мировую экономику, постепенном снятии барьеров между страной и соседями. Для этого нужно доверие, и Ташкент делает все, чтобы это доверие возникло", — пояснил эксперт.

Осторожное сближение

При этом по пути сближения и Россия, и Узбекистан идут крайне осторожно, видя риски. У российских компаний был сложный опыт работы на узбекском рынке, так что отечественный бизнес заходит туда осторожно, требуя гарантий. Надо понимать, говорит Лукьянов, что Узбекистан — хрупкая система, и нынешняя открытость имеет свои опасности — что где-то что-то не удастся удержать под контролем.

"В любом случае сегодня назрела необходимость в новой модели двусторонних отношений, Узбекистан — крупнейший рынок в центральноазиатском регионе, его численность почти сопоставима с половиной населения всей Центральной Азии, поэтому игнорировать эти возможности контрпродуктивно", — отметил эксперт.

Происходящие сегодня процессы в экономических отношениях двух стран можно называть оживлением, другое дело, что пока это оживление идет на государственном уровне, а не на уровне частного бизнеса.

"Общество еще не готово приспособиться", — указал Григорий Лукьянов.