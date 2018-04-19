«Ростелеком» и ГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

В рамках соглашения технологии «Ростелекома» будут использоваться в развитии и модернизации инфокоммуникационной составляющей автомобилестроительного бизнеса, а Горьковский автозавод примет участие в разработке стратегии развития автомобильного парка «Ростелекома». Соглашение предполагает активное взаимное использование компетенций и технологий компаний-партнеров для развития бизнеса.

ГАЗ будет применять инфокоммуникационные технологии компании «Ростелеком» для повышения уровня автоматизации бизнес-процессов, развития систем информационной безопасности, снижения материальных и трудовых издержек, повышения энергоэффективности.

В свою очередь «Ростелеком» использует опыт и компетенции Горьковского автозавода для разработки стратегии обновления своего автомобильного парка, повышения надежности и безопасности и снижения издержек транспортных перевозок.

«Стратегическое партнерство компаний, занимающих лидирующее положение в области информационных технологий и коммерческого автомобилестроения, позволит не только существенно повысить эффективность бизнеса, но и станет основой для разработки долгосрочных стратегий, направленных на постоянное технологическое обновление и выпуск максимально конкурентоспособной продукции», — отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.