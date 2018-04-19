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«Ростелеком» и ГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
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«Ростелеком» и ГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».
В рамках соглашения технологии «Ростелекома» будут использоваться в развитии и модернизации инфокоммуникационной составляющей автомобилестроительного бизнеса, а Горьковский автозавод примет участие в разработке стратегии развития автомобильного парка «Ростелекома». Соглашение предполагает активное взаимное использование компетенций и технологий компаний-партнеров для развития бизнеса.
ГАЗ будет применять инфокоммуникационные технологии компании «Ростелеком» для повышения уровня автоматизации бизнес-процессов, развития систем информационной безопасности, снижения материальных и трудовых издержек, повышения энергоэффективности.
В свою очередь «Ростелеком» использует опыт и компетенции Горьковского автозавода для разработки стратегии обновления своего автомобильного парка, повышения надежности и безопасности и снижения издержек транспортных перевозок.
«Стратегическое партнерство компаний, занимающих лидирующее положение в области информационных технологий и коммерческого автомобилестроения, позволит не только существенно повысить эффективность бизнеса, но и станет основой для разработки долгосрочных стратегий, направленных на постоянное технологическое обновление и выпуск максимально конкурентоспособной продукции», — отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.
«Ростелеком» выходит на новый уровень взаимовыгодного стратегического сотрудничества с Горьковским автозаводом. Выбранные направления технического и экономического взаимодействия позволят консолидировать компетенции крупнейших российских компаний для создания целостного партнерства, базирующегося на инновационном подходе к бизнес-процессам», — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
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