Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» поборется за гран-при фестиваля на Окинаве 

ТОКИО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Десятый по счету международный кинофестиваль открылся в четверг на южном японском острове Окинава. В этом году за гран-при смотра будет бороться российский мультипликационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта».
"В рамках конкурсной программы будет присуждено два гран-при. Один — для японской картины, другой — для зарубежной, и в этой номинации представлен российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Его премьера в России состоялась в декабре прошлого года, так что это совсем новая работа", — рассказала корреспонденту ТАСС по телефону представитель Союза кинематографистов России Наталья Юрканова, принимающая участие в церемонии открытия.
По ее словам, мультфильм был выбран для участия в фестивале благодаря «прекрасной художественной и коммерческой составляющей». Также она отметила, что картина должна показаться интересной не только детям, но и взрослой аудитории, поскольку богатыри являются яркими и эмоциональными представителями русской культуры.
Показ будет проходить с субтитрами на английском языке в соответствии с требованиями организаторов. Как рассказала Юрканова, одним из самых сложных моментов оказался подбор варианта перевода реалии богатырь, и после долгих раздумий выбор пал на английское слово hero ("герой") как наиболее адаптированное и легкое для понимания.
Помимо мультфильма про новые приключения Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, в зарубежном сегменте фестиваля представлены ряд картин, снятых в Индонезии, Южной Корее, Китае. Смотр продлится до 22 апреля.
"Три богатыря и принцесса Египта" снят режиссером Константином Феоктистовым. По сюжету, под Новый год богатыри отправляются навестить Алешу и по дороге встречают Дурилу. Этот персонаж оказывается никому не нужным 13-м месяцем, у которого есть мечта стать самым главным в году. Для этого он переоденется в Деда Мороза, покажет доверчивому Алеше несколько фокусов, подружится с богатырями и отправится в Египет, где при помощи древних заклинаний попытается осуществить желаемое.