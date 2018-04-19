Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» поборется за гран-при фестиваля на Окинаве

ТОКИО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев /. Десятый по счету международный кинофестиваль открылся в четверг на южном японском острове Окинава. В этом году за гран-при смотра будет бороться российский мультипликационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта».

"В рамках конкурсной программы будет присуждено два гран-при. Один — для японской картины, другой — для зарубежной, и в этой номинации представлен российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Его премьера в России состоялась в декабре прошлого года, так что это совсем новая работа", — рассказала корреспонденту ТАСС по телефону представитель Союза кинематографистов России Наталья Юрканова, принимающая участие в церемонии открытия.

По ее словам, мультфильм был выбран для участия в фестивале благодаря «прекрасной художественной и коммерческой составляющей». Также она отметила, что картина должна показаться интересной не только детям, но и взрослой аудитории, поскольку богатыри являются яркими и эмоциональными представителями русской культуры.

Показ будет проходить с субтитрами на английском языке в соответствии с требованиями организаторов. Как рассказала Юрканова, одним из самых сложных моментов оказался подбор варианта перевода реалии богатырь, и после долгих раздумий выбор пал на английское слово hero ("герой") как наиболее адаптированное и легкое для понимания.

Южной Корее, Помимо мультфильма про новые приключения Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, в зарубежном сегменте фестиваля представлены ряд картин, снятых в Индонезии Китае . Смотр продлится до 22 апреля.