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В администрации Серпуховского района Подмосковья вновь проходят обыски
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В администрации Серпуховского района Подмосковья вновь проходят обыски 

pasmi.ru 1 час назад
Правоохранители пришли с обысками в городскую администрацию Серпухова и в ряд муниципальных учреждений города, сообщила ПАСМИ пресс-секретарь главы района Александра Шестуна Влада Русина.
Деньги от силовиков
По ее словам, в следственных действиях участвует беспрецедентное число силовиков, предположительно, из ФСБ Московской области. «Они приехали на микроавтобусе с тонированными стеклами, и еще на 7 — 10 машинах», — рассказала пресс-секретарь.
По ее словам, правоохранители выламывают двери и вскрывают сейфы в кабинетах сотрудников администрации, в том, числе — главы района Александра Шестуна, которого нет на рабочем месте.
Между тем, сам Шестун написал в Фейсбуке, что ему в кабинет подбросили два конверта с деньгами.
«Прибывшие сегодня утром в администрацию Серпуховского района силовики до того дошли в своей наглости, что подбросили в мой кабинет два конверта с подписями и деньгами, в одном — 30 000 рублей, во втором — 150 000 рублей. Причем положили их в большой советский сейф (ключ находился в администрации). В нем хранилась только секретная печать на случай боевых действий», — написал глава района.
Александр Шестун, не боясь конфронтации с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, всеми силами старается защитить своих земляков от мусорной угрозы. И уже достиг некоторых успехов: Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации Серпуховского района и местных жителей, постановив прекратить эксплуатацию близлежащего полигона ТБО «Лесная».
За свою принципиальность Шестун уже получал угрозы от чиновников из областного правительства, а в его администрации и ранее проходили обыски.
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