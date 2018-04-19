В администрации Серпуховского района Подмосковья вновь проходят обыски

Правоохранители пришли с обысками в городскую администрацию Серпухова и в ряд муниципальных учреждений города, сообщила ПАСМИ пресс-секретарь главы района Александра Шестуна Влада Русина.

Деньги от силовиков

По ее словам, в следственных действиях участвует беспрецедентное число силовиков, предположительно, из ФСБ Московской области . «Они приехали на микроавтобусе с тонированными стеклами, и еще на 7 — 10 машинах», — рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, правоохранители выламывают двери и вскрывают сейфы в кабинетах сотрудников администрации, в том, числе — главы района Александра Шестуна, которого нет на рабочем месте.

Между тем, сам Шестун написал в Фейсбуке, что ему в кабинет подбросили два конверта с деньгами.

«Прибывшие сегодня утром в администрацию Серпуховского района силовики до того дошли в своей наглости, что подбросили в мой кабинет два конверта с подписями и деньгами, в одном — 30 000 рублей, во втором — 150 000 рублей. Причем положили их в большой советский сейф (ключ находился в администрации). В нем хранилась только секретная печать на случай боевых действий», — написал глава района.

Александр Шестун, не боясь конфронтации с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым , всеми силами старается защитить своих земляков от мусорной угрозы. И уже достиг некоторых успехов: Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации Серпуховского района и местных жителей, постановив прекратить эксплуатацию близлежащего полигона ТБО «Лесная».

За свою принципиальность Шестун уже получал угрозы от чиновников из областного правительства, а в его администрации и ранее проходили обыски.