Минэкономразвития выступило против введения новых требований к освещению с 1 июля

Минэкономразвития (МЭР) России подготовило отрицательное заключение на инициативу Минэнерго об изменении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, которые используются на улицах, в общественных местах и на производствах, сообщает пресс-служба МЭР.

Согласно проекту постановления правительства, которое разработало Минэнерго, предлагается заменить действующие осветительные приборы и лампы на устройства более высокого класса энергоэффективности. Новые требования, согласно документу, должны вступить в силу 1 июля 2018 года.

«Затраты на замену осветительных приборов лягут на региональные и муниципальные бюджеты. Несколько регионов сообщили, что недавно закупили новые партии светильников, которые не попадают под предлагаемые требования. Для снижения финансовой нагрузки на регионы мы предлагаем ввести достаточный переходный период и проводить замену по мере износа действующих устройств», — отметил директор департамента оценки регулирующего воздействия МЭР Вадим Живулин

Министерство также отмечает, что проект постановления устанавливает новые требования к производителям ламп и осветительных приборов, которые в конечном итоге могут привести к значительному повышению стоимости продукции. Кроме того, часть положений документа противоречат законодательству о Евразийском экономическом союзе

«Оно, в частности, обязывает государства-члены Союза обеспечить на своей территории оборот продукции, которая соответствует техрегламентам ЕАЭС, без предъявления дополнительных требований и проведения оценки соответствия», — подчеркивается в сообщении.