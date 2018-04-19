Грязная история, или Что делали с мусором в разные времена

Мусор и человечество — понятия неразделимые и появились буквально одновременно. Другое дело, что за последние сто лет проблемы отходов сильно видоизменились: раньше они были связаны с недостаточным развитием цивилизации, теперь, наоборот, с «чрезмерным». Сайт «РИА Недвижимость» решил вспомнить «мусорную» историю.

С древних времен отходы и свалки вызывали у людей, мягко говоря, не самые радужные ассоциации. Библейская Геенна огненная, которая в православии должна прийти на смену аду, а в исламе является его синонимом, — это не что иное, как долина Еннома рядом с Иерусалимом , где сжигали мусор и мертвых животных. При этом еще раньше в долине проводили языческие обряды с жертвоприношениями — возможно, потому место для свалки было выбрано именно здесь.

Однако первые централизованные свалки появились значительно раньше — в III тысячелетии до нашей эры, на острове Крит, с которого началась история Древней Греции . Мусор здесь сваливали в ямы и засыпали землей. А в Древнем Риме были не только свалки, но и канализация с водопроводом.

Мегаинжектом

"Дикий Запад"

После победы христианства над язычеством забвению были преданы не только античные обряды, но и достижения цивилизации, особенно плотские. Люди практически совсем перестали мыться. Известный факт, что Изабелла I, королева Кастилии и Леона, за всю жизнь мылась всего два раза — при рождении и перед свадьбой; папа Климент VII и Филипп II умерли от чесотки, папа Климент V — от дизентерии, дочь одного из французских королей — от собственных вшей. А русские послы во Франции писали на Родину, что Людовик XIV, легендарный «Король-солнце», «смердит аки дикий зверь».

При этом исследователи истории Средневековья утверждают, что люди той эпохи на самом деле мылись, и даже в Париже, который считался самым грязным городом Европы, было около 26 бань.

Но все же часть легенд, вероятнее всего, действительно имеют отношение к реальности. Например, медиевисты утверждают, что в общественных банях люди не только мылись, но предавались и другим плотским «радостям», потому монахи ограничивали себя от водных процедур, а отшельники вообще считали грязь добродетелью.

Кроме того, люди думали, что мытье может быть опасным для здоровья, а нечистоты даже рассматривали как нечто полезное. Катрин де Сильги в своей книге «История мусора» пишет: «Врачи порой догадывались, что бытовые отходы ответственны за распространение эпидемий, но основной причиной бед считался удушливый запах нечистот. Однако более распространено в народе было мнение, что нечистоты оказывают на здоровье благотворное влияние, а эпидемии возникают из-за неблагоприятного расположения звезд».

И хуже всего дела обстояли даже не с личной гигиеной, а с состоянием городов. Узкие улочки были покрыты грязью, состоящей из смеси экскрементов, пищевых отходов, конского и свиного навоза. В порядке вещей было справлять нужду в любом удобном месте, даже короли делали это прямо из окон своих шикарных дворцов, из окон же спокойно выливалось содержимое ночных горшков и другие отходы. При этом люди кричали: «Берегись! Смотри под ноги!», но помогали эти восклицания далеко не всегда. Так появились знаменитые широкополые шляпы: они защищали от «сюрпризов» сверху. Высокие ботфорты тоже, кстати, были не просто модным аксессуаром, а защитой от зловонных «рек» на мостовых.

Русские причуды

Русских в Европе считали чуть ли не извращенцами: из-за частых посещений бани — примерно раз в месяц. При этом, по словам историка и москвоведа Ирины Левиной , на Руси в каждом владении были выгребные ямы, куда в течение дня сбрасывались пищевые и бытовые отходы, а вечером вывозились в бочках за пределы города, часть мусора сжигали в печах и каминах.

Репродукция рисунка Апполинария Михайловича Васнецова «Общественные бани»

"Были у нас даже уборные — чуть ли не со времен Ивана III, то есть с конца XV века. Тогда их называли ретирадами, и они чем-то напоминали небольшие балкончики. Интересно, что в XIX веке архитектор Рихтер во время реставрации палат бояр Романовых на Варварке как раз принял ретирад за балкон и оформил его соответствующим образом", — рассказывает Левина.

Но проблемы все равно существовали. Во-первых, часть отходов сбрасывали в реки и водоемы. Например, поэтому Чистые пруды имеют такое название: рядом, на современной Мясницкой улице, располагались лавки мясников, которые сбрасывали в водоем отходы. Тогда пруды называли Погаными, после их очистки изменилось и название. «А Неглинную реку вообще убрали под землю именно из-за того, что она жутко пахла: в ней стирали, в нее же сливали отходы из Кремля, а также расположенных поблизости дворов», — говорит Левина.

И чем больше разрастались города, тем острее становился вопрос утилизации отходов жизнедеятельности, в первую очередь из-за эпидемий холеры и чумы. В 1898 году в Москве начала работать первая канализация.

Водосточный коллектор реки Неглинной

Победа здравого смысла

В Европе, конечно, тоже не могли не обращать внимания на эпидемии. В последней трети XVIII века зародилось гигиеническое направление в медицине. С тех пор, говорится в книге Катрин де Сильги, «здоровое и чистое тело, а также вычищенное и проветриваемое помещение стали частью кодексов хорошего семейного поведения». Презрение к отбросам и чувство стыда при виде грязи стали преобладать над «прославлением грязи как основы плодородия и терапии».

Тогда города стали стараться очищать, массово появились свалки. А в XIX столетии начали делать первые попытки централизованной утилизации отходов — в Вене с граждан брали плату за сжигание мусора.

В 1859 году в Лондоне, который был тогда впереди планеты всей по уровню технического развития, начали создавать канализацию. Это произошло после жуткого события, вошедшего в историю как «Великое зловоние» — летом 1858 года выдалось особенно жаркое лето, а Темза, в которую до этого на протяжении семи лет сливалась отходы жизнедеятельности, вышла из берегов и зацвела, что вызвало эпидемию холеры и массовое бегство жителей из города.

Вскоре в Англии , в Ноттингеме , появился первый мусоросжигательный завод, затем там же были сделаны первые попытки переработки мусора в энергию — отходы использовали для розжига установки.

"Излишняя развитость"

К началу XX века «мусорные проблемы», казалось бы, были полностью решены — канализация и свалки делали свое дело. Но довольно скоро, по мере индустриализации, появилась новая неприятность — промышленный мусор и другие «химические» отходы — из пластика, синтетики.

Сегодня каждый человек производит каждый день около полутора килограммов отходов, и основная часть всего этого мусора, в том числе разбитые ртутные градусники, батарейки, пластиковые тары и бутылки, оказывается на специальных полигонах. Оттуда в почву и подземные воды попадают продукты их разложения.

Именно поэтому сегодня так актуальна разработка эффективных и экологических способов утилизации мусора. Поэтому в мире активно развивается раздельный сбор отходов: мусор развитой цивилизации — стекло, пластик, металл, бумага — не складируется на портящих окружающую среду свалках и не сжигается, а используется как вторсырье. Отходы перерабатывают в новый продукт — алюминиевые банки, машины, бутылки, велосипеды и так далее.