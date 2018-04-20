Встреча с главой управы Александром Деминым прошла в районе

Тему ресурсосбережения подняли на встрече с главой управы Чертанова Северного Александром Деминым в среду, 18 апреля.

Одним из выступающих перед жителями стала главный инженер «Жилищника» района Татьяна Белова , которая рассказала о проведении работ, направленных на сбережение ресурсов в многоквартирных домах.

Так, главный инженер сообщила, что по состоянию на 16 апреля «Жилищник» осуществляет техническое обслуживание и санитарное обслуживание, а также ремонт в 85 жилых домах.

С целью ресурсосбережения на территории района проводятся активные работы с населением: обсуждается необходимость установки индивидуальных счетчиков горячей и холодной воды и снижения платежей за коммунальные услуги.

Кроме того, в многоквартирных домах начали устанавливать светодиодные светильники, которые позволят значительно сэкономить потребление электроэнергии. Также проводятся постоянные наладочные работы системы центрального отопления и горячего водоснабжения путем установки балансировочных клапанов на канализационных трубах в подвалах домов.

Помимо этого, перед жителями выступила заместитель главы управы по работе с населением Анастасия Маковская. Она рассказала о мероприятиях, которые планируется провести в честь Дня Победы. На территории района пройдет более 25 таких мероприятий. Первое состоится уже в это воскресенье: в центре «Северное Чертаново» развернется фестиваль «Патриотическая песня — 2018».

Фото: Управа района Чертаново Северное

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/20/40179/