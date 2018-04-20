Ещё
Встреча с главой управы Александром Деминым прошла в районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встреча с главой управы Александром Деминым прошла в районе 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Тему ресурсосбережения подняли на встрече с главой управы Чертанова Северного Александром Деминым в среду, 18 апреля.
Одним из выступающих перед жителями стала главный инженер «Жилищника» района Татьяна Белова, которая рассказала о проведении работ, направленных на сбережение ресурсов в многоквартирных домах.
Так, главный инженер сообщила, что по состоянию на 16 апреля «Жилищник» осуществляет техническое обслуживание и санитарное обслуживание, а также ремонт в 85 жилых домах.
С целью ресурсосбережения на территории района проводятся активные работы с населением: обсуждается необходимость установки индивидуальных счетчиков горячей и холодной воды и снижения платежей за коммунальные услуги.
Кроме того, в многоквартирных домах начали устанавливать светодиодные светильники, которые позволят значительно сэкономить потребление электроэнергии. Также проводятся постоянные наладочные работы системы центрального отопления и горячего водоснабжения путем установки балансировочных клапанов на канализационных трубах в подвалах домов.
Помимо этого, перед жителями выступила заместитель главы управы по работе с населением Анастасия Маковская. Она рассказала о мероприятиях, которые планируется провести в честь Дня Победы. На территории района пройдет более 25 таких мероприятий. Первое состоится уже в это воскресенье: в центре «Северное Чертаново» развернется фестиваль «Патриотическая песня — 2018».
Фото: Управа района Чертаново Северное
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/20/40179/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
«Активные граждане» решат, каким будет единый читательский билет В «Космическое путешествие» вместе с «Энергией.RU» отправилась местная ребятня Устройство иконостаса в храме Державной иконы Божией Матери завершится в июне
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота305
Безопасность России оказалась под угрозой108
Порошенко пригрозил крымчанам111
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Асад принял решение после атаки по Сирии41
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение