Анна Даутова: «Вопреки распространенному заблуждению, полимерная упаковка дает меньшую нагрузку на экологию, чем бумажная».

Анна, год назад Вы говорили о предстоящем профиците российского рынка полимеров. Как обозначите ситуацию сегодня?