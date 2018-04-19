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Анна Даутова: «Вопреки распространенному заблуждению, полимерная упаковка дает меньшую нагрузку на экологию, чем бумажная».
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Анна Даутова: «Вопреки распространенному заблуждению, полимерная упаковка дает меньшую нагрузку на экологию, чем бумажная».
ИнформУпак
1 час назад
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ИнформУпак
Анна, год назад Вы говорили о предстоящем профиците российского рынка полимеров. Как обозначите ситуацию сегодня?
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