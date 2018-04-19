В Пензе вывозят собранные вдоль дорог навалы мусора

Пензе 19 апреля в рамках городского месячника по благоустройству в Железнодорожном районе коммунальные службы приводят в порядок внутридворовые дороги и основные магистрали.

По информации пресс-службы мэрии, в микрорайонах Стрела, Шуист, Маяк, ГПЗ-24 работники управляек вывозят мусор и собранную листву с территорий дворов многоэтажек. Промышленные компании «Биосинтез», «Маяк», «ЦеСИС НИКИРЭТ» также вывозят мусор с подведомственных территорий.

Специалисты «Пензадормост» в течение первой половины дня убирались на улице Чаадаева и проводят грейдирование дорог по улицам Долгой, Кошевого, Достоевского.