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В Пензе вывозят собранные вдоль дорог навалы мусора
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В Пензе вывозят собранные вдоль дорог навалы мусора 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 19 апреля в рамках городского месячника по благоустройству в Железнодорожном районе коммунальные службы приводят в порядок внутридворовые дороги и основные магистрали.
По информации пресс-службы мэрии, в микрорайонах Стрела, Шуист, Маяк, ГПЗ-24 работники управляек вывозят мусор и собранную листву с территорий дворов многоэтажек. Промышленные компании «Биосинтез», «Маяк», «ЦеСИС НИКИРЭТ» также вывозят мусор с подведомственных территорий.
Специалисты «Пензадормост» в течение первой половины дня убирались на улице Чаадаева и проводят грейдирование дорог по улицам Долгой, Кошевого, Достоевского.
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