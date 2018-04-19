Символ надежды: 4 исчезающих вида подснежников

Корнями день подснежника уходит в Великобританию — жители Соединенного Королевства начали отмечать этот праздник в 1984 году. В Англии пик цветения этих многолетних мелколуковичных растений приходится на середину апреля. На территории России встречается 7 из 20 дикорастущих видов.

«Многие виды подснежников очень похожих друг на друга и внешне отличающихся лишь отдельными деталями строения. Определять виды бывает трудно даже специалистам. Однако, эти сложности не имеют большого значения, ведь все виды подснежников, растущие у нас, официально охраняются. Экологические особенности у них очень сходны, как сходны и причины их уязвимости, а следовательно — и меры по их охране», — говоритКонстантин Кобяков, координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности и автор книги «Редкие лесные растения России».

Из 7 произрастающих на территории России видов 4 занесены в Красную книгу Российской Федерации как редкие или исчезающие.

Подснежник кавказский (лат. — Galanthus caucasicus)

Республике Карачаево-Черкесия, Северной Осетии-Алании, Адыгее и Редкий, эндемичный для Кавказа вид. Встречается в горных лесах средней и нижней зоны и на их опушках, а также в зарослях кустарников в Ставропольском крае Чечне . В высоту достигает 10-20 сантиметров. Цветки белые с шестью одиночными поникающими лепестками на цилиндрическом стебле. Во время цветения листья покрываются восковым налетом, а после цветения отдают жирным блеском. Цветет с февраля до апреля.

Подснежник узколистный (лат. — Galanthus angustifolius)

Встречается в лесах нижнего и среднего поясов гор и на их опушках, на рыхлой перегнойной почве в Ставропольском крае, Республике Кабардино-Балкария , Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чечне, Ингушетии Дагестане . В высоту достигает 10-20 сантиметров. Цветки белые с 6 одиночными лепестками на длинном цветоносе. Цветет в феврале — апреле.

Подснежник складчатый (лат. — Galanthus plicatus)

Встречается в тенистых широколиственных лесах Краснодарского края и в Крыму . В высоту достигает 25-30 сантиметров. Три одиночных наружных овальных лепестка белого цвета достигают 25 миллиметров в длину, внутренние же лепестки в два раза короче и отличаются зеленым пятном. Еще одна особенность этого вида — цветки обладают сильным запахом. Время цветения приходится на март — апрель.

Подснежник Воронова (лат. — Galanthus woronowii)

Встречается в тенистых широколиственных лесах нижнего и среднего горных поясов, среди кустарников, на опушках, зачастую на богатых и хорошо увлажненных почвах в Краснодарском и Ставропольском крае и Республике Адыгея. В высоту достигает 20-25 сантиметров. Три наружных белых лепестка одиночного поникающего цветка достигают 20 миллиметров в длину. На внутренних лепестках длиной около 11 миллиметров имеется небольшое зеленое усеченное пятно. Цветет в феврале — марте (при благоприятных погодных условиях даже в январе), а плодоносит в апреле.