Специалисты «Аэроэкспресса» проверят состояние поездов и железнодорожные депо

Специалисты ООО «Аэроэкспресс» проведут комплексную проверку состояния подвижного состава и инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В ходе подготовки к работе «Аэроэкспресс» в летний сезон произведет анализ работы оборудования каждого состава, проведет вибродиагностику, инструментальные замеры механической части. Характеристики токоприемников приведут в летние пределы. Специально назначенная комиссия проверит работоспособность систем обеспечения микроклимата в поездах», — говорится в сообщении.

Помимо этих работ, сотрудники компании также осмотрят железнодорожные терминалы и депо, где отрегулируют систему вентиляции и кондиционирования.

«В проверке будет задействован весь производственный персонал локомотивного депо «Аэроэкспресс» — порядка 120 специалистов. Они проведут осмотр всего подвижного состава, это 18 поездов, и проверят его готовность к осуществлению массовых пассажирских перевозок в летний сезон», — отметил исполнительный директор компании Валерий Федоров