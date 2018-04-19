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Специалисты «Аэроэкспресса» проверят состояние поездов и железнодорожные депо
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Специалисты «Аэроэкспресса» проверят состояние поездов и железнодорожные депо 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты ООО «Аэроэкспресс» проведут комплексную проверку состояния подвижного состава и инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«В ходе подготовки к работе «Аэроэкспресс» в летний сезон произведет анализ работы оборудования каждого состава, проведет вибродиагностику, инструментальные замеры механической части. Характеристики токоприемников приведут в летние пределы. Специально назначенная комиссия проверит работоспособность систем обеспечения микроклимата в поездах», — говорится в сообщении.
Помимо этих работ, сотрудники компании также осмотрят железнодорожные терминалы и депо, где отрегулируют систему вентиляции и кондиционирования.
«В проверке будет задействован весь производственный персонал локомотивного депо «Аэроэкспресс» — порядка 120 специалистов. Они проведут осмотр всего подвижного состава, это 18 поездов, и проверят его готовность к осуществлению массовых пассажирских перевозок в летний сезон», — отметил исполнительный директор компании Валерий Федоров.
«Аэроэкспресс» является первой частной компанией, осуществляющей железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, которая самостоятельно обслуживает подвижной состав.
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