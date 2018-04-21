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«Для нас это действительно праздник» ‐ жители подмосковных Химок вышли на субботник
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«Для нас это действительно праздник» ‐ жители подмосковных Химок вышли на субботник 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
21 апреля в Московской области проходит общеобластной субботник, жители всех городов региона вышли на уборку своих дворов. В Химках тоже проводят субботник, к которому присоединились тысячи горожан.
На улицы вывели свыше сотни машин коммунальной техники. Одних только дворов уберут около пятисот. А также скверы, парки, все излюбленные места отдыха химчан.
Уже не первый год массовый субботник начинается возле арены «Химки». Это отправная точка, где собираются все участники масштабной уборки. Сюда уже к 9 часам подтягиваются представители разных предприятий, организаций и служб города.
Сотрудники администрации, банковские служащие, химкинские спасатели, коммунальщики и даже пенсионеры сегодня вышли на уборку дворов и улиц округа.
На уборку дворов и улиц Химок приехало немало известных чиновников и политиков. Они будут наводить порядок в городе наравне со всеми остальными.
Мы привыкли, что наш муниципалитет всегда выигрывает. Мы всегда собираем больше всех людей на этот праздник и для нас это действительно праздник. У нас лозунг: «Химки — это город, в котором хочется жить». Вот мы его сегодня воплощаем в жизнь
Александр Смирнов, депутат Московской областной Думы.
Массовый субботник в этом году, как и раньше, затронет абсолютно все районы округа. Убираться будут в каждом дворе и на каждой улице. Кроме того, наводить порядок будут на территориях крупнейших предприятий и организаций округа.
Не мы придумали субботники. Еще наши родители, наши деды и учили нас, что в доме должно быть чисто. А когда такое количество людей собирается, чтобы сделать хорошее дело, то это замечательно
Александр Менчук, замруководителя Главного управления по информационной политики МО.
Весь необходимый инвентарь участникам субботника выдадут в парках и скверах.
Главная особенность этого субботника в Химках — раздельный сбор отходов. Весь собранный мусор потом будет отдельно отсортирован и переработан. Эта система сейчас постепенно внедряется не только на таких мероприятиях, но и в повседневной жизни. Например, уже порядка ста сеток под пластиковые тары установлены на контейнерных площадках Химок.
Сразу после официального старта субботника всех участников организованными группами на автобусах отправили по разным локациям, где и началась активная массовая уборка территории.
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