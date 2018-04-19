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Хлебобулочную продукцию более чем на 56 кг забраковали в Подмосковье с начала 2018 года
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Хлебобулочную продукцию более чем на 56 кг забраковали в Подмосковье с начала 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье за первые три месяца 2018 года забраковали 27 партий хлебобулочных изделий весом более чем в 56 килограммов, всего за первый квартал исследовали 319 проб такой продукции, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия ведомство в постоянном режиме проводит контроль за качеством и безопасностью хлебобулочных изделий.
«За I квартал 2018 года было забраковано 27 партий указанной продукции объемом свыше 56 килограммов. Основными причинами изъятия из оборота данной пищевой продукции стали: неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, нарушение сроков годности и условий хранения, отсутствие необходимой маркировки», — говорится в сообщении.
За выявленные нарушения ответственные лица привлечены к административной ответственности.
Кроме того, за первый квартал было исследовано 319 проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям, на наличие ГМО и радиоактивных веществ.
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей и другого), составил 0,6%.
«По санитарно-химическим, физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), наличию ГМО и радиоактивных веществ — неудовлетворительных результатов исследований не отмечалось», — добавляется в сообщении.
Мероприятия по контролю за качеством и безопасностью хлебобулочных изделий продолжаются. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.
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