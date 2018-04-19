Прокуратура Красноярска требует закрыть сайты по продаже фальшивых полисов 

Прокуратура Красноярского края выявила два сайты, через которые мошенники продавали поддельные полисы ОСАГО.
На сайте все желающие свободно могли ознакомиться с прайсом и скачать бланки полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В прокуратуре напоминают, что за подделку документов уголовная ответственность грозит не только лицу, изготовившему их, но и покупателю.
В целях устранения выявленных нарушений в суд уже направлено два административных исковых заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.