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В День Победы «Бессмертный полк» пройдет по Майкопу
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В День Победы «Бессмертный полк» пройдет по Майкопу 

АиФ Адыгея 1 час назад
Акция-шествие «Бессмертный полк» состоится в столице Адыгеи в День Победы.
Как сообщили в Региональном штабе Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», участником шествия может стать любой желающий. Для этого желательно узнать биографию деда, прадеда или другого родственника — ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не дожившего до наших дней. Эту информацию, включая воспоминания о ветеране, можно разместить на сайте полка polkrf.ru в разделе «расскажи о ветеране» или обратившись в штаб полка.
Кроме того, необходимо изготовить транспарант с фотографией участника Великой Отечественной войны и указать его фамилию, имя, отчество и воинское звание. Если фотография отсутствует, то можно изготовить транспарант без снимка.
Напомним, что участникам мероприятия запрещается использовать плакаты и иные агитационные материалы политического, национального и иного характера.
Сбор участников «Бессмертного полка» назначен на 11:00 на площади, а начнется шествие в 12:00 по маршруту: площадь им. Ленина — ул. Краснооктябрьская — ул. Пушкина — ул. Гагарина — городской парк.
Большое внимание этой большой патриотической акции уделяет глава Майкопа Андрей Гетманов. На заседании городского оргкомитета по подготовке к празднованию 73-летия Победы мэр подчеркнул, что нужно приложить все усилия для того, чтобы шествие «Бессмертного полка» стало по-настоящему масштабным событием.
«День Победы — великий, священный праздник, его отмечают в каждом доме, в каждой семье. Наша задача — привлечь к участию в торжественных мероприятиях как можно больше жителей, создать в городе праздничную атмосферу и особый — патриотический — настрой», — отметил Андрей Гетманов.
Вопросы организации и проведения акции «Бессмертный полк» находятся на контроле Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.
В ходе заседания республиканского оргкомитета по подготовке к празднику глава региона поручил продумать и организовать все мероприятия на высоком уровне с учётом предложений министерств, ведомств и муниципалитетов.
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