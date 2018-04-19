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Балтийский район будет преобразован в городской округ
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Балтийский район будет преобразован в городской округ 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Калининградская областная Дума в первом чтении приняла законопроект о преобразовании балтийского муниципального района в городской округ. Проект закона «Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования „Балтийский муниципальный район“, и организации местного самоуправления на объединенной территории» рассмотрели сегодня, 19 апреля.
Ранее депутаты Балтийска предложили объединить три муниципальных образования, входящие в район, в единый муниципалитет. Это сам Балтийск, Приморское сельское поселение и Сельское поселение Дивное.
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