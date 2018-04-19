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Полиция проверяет сообщения о девушке, якобы прикурившей от свечи в храме в Магнитогорске
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Полиция проверяет сообщения о девушке, якобы прикурившей от свечи в храме в Магнитогорске 

ТАСС 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Полицейские в Челябинской области организовали проверку сообщений в социальных сетях о девушке, якобы прикурившей от свечи в одном из храмов Магнитогорска, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по региону.
"В настоящее время по данному факту (появления в Instagram фотографии девушки, прикуривающей от свечи в храме) проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказали в пресс-службе.
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