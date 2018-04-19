Полиция проверяет сообщения о девушке, якобы прикурившей от свечи в храме в Магнитогорске

"В настоящее время по данному факту (появления в Instagram фотографии девушки, прикуривающей от свечи в храме) проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказали в пресс-службе.