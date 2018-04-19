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Конверт с маркой к 100-летию со дня рождения М. Дрюона выйдет в почтовое обращение в РФ 20 апреля
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Конверт с маркой к 100-летию со дня рождения М. Дрюона выйдет в почтовое обращение в РФ 20 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Конверт с оригинальной маркой к 100-летию со дня рождения Мориса Дрюона выйдет в почтовое обращение в РФ 20 апреля 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«20 апреля в 18:00 в Торговом доме «Библио-Глобус» в рамках презентации двух новинок — «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» и первого перевода на русский язык повести Ж. Кесселя «Сибирские ночи» — состоится церемония торжественного гашения конверта с оригинальной маркой, посвященного 100-летию со дня рождения М. Дрюона», — говорится в сообщении.
Уточняется, что конверт будет выпущен в рамках серии «Деятели мировой культуры».
«М. Дрюон (1918-2009 гг.) — классик французской литературы, член Французской академии, лауреат Гонкуровской премии, кавалер Ордена Почетного легиона», — рассказали в пресс-службе.
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