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В МИД назвали истинную цель удара западной коалиции по Сирии
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В МИД назвали истинную цель удара западной коалиции по Сирии 

РИА Новости 35 минут назад
МИД РФ: ИСТИННОЙ ЦЕЛЬЮ УДАРА ЗАПАДНОЙ КОАЛИЦИИ В СИРИИ БЫЛО ДАТЬ ПЕРЕДЫШКУ БОЕВИКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ГОРОДЕ ДУМА
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