Французские ракеты не смогли долететь до Сирии

Как минимум одна крылата ракета французских ВВС не смогла стартовать во время удара коалиции под руководством США по Сирийской Арабской Республике . Пять многоцелевых истребителей Rafale, которые участвовали в нападении, несли десять SCALP, они же Storm Shadow. Правда, запустили всего девять. Последнюю, по данным издания La Point, пришлось сбросить.

С такой же проблемой столкнулся и французский флот. Фрегат класса FREMM должен был нанести удар по Сирии шестью ракетами MDCN. Но три из них не взлетели.