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Бывшего посла США в Суоми «развели» на €300 тыс.
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Бывшего посла США в Суоми «развели» на €300 тыс. 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Бывший руководитель американской дипмиссии в Хельсинки Брюс Орек вложил крупную сумму в реконструкцию комплекса зданий, которые ему отказались продавать. Об этом сообщает Uusi Suomi
Ранее Орек заключил соглашение с финской железнодорожной компанией VR о покупке комплекса зданий Konepaja, которые железнодорожники больше не используют. Американский посол хотел построить на этом месте развлекательную зону с магазинами и ресторанами. Согласно договоренностям, здания должны были продать американскому дипломату после реконструкции, на которую он потратил 100 тысяч евро.
СМИ сообщают, что причиной задержки сделки купли-продажи стал новый покупатель Vallilan ratapiha Oy, которого нашла VR. Фирма уже приобрела несколько зданий в районе, где американец собирался строить свой торгово-развлекательный комплекс. Финские железнодорожники заявили, что переговоры с Ореком продолжаются. Несколько раз цену для американца повышали.
В интернете появилась петиция в поддержку бывшего посла, которую подписало уже две тысячи человек.
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