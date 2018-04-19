Бывшего посла США в Суоми «развели» на €300 тыс.

Бывший руководитель американской дипмиссии в Хельсинки Брюс Орек вложил крупную сумму в реконструкцию комплекса зданий, которые ему отказались продавать. Об этом сообщает Uusi Suomi

Ранее Орек заключил соглашение с финской железнодорожной компанией VR о покупке комплекса зданий Konepaja, которые железнодорожники больше не используют. Американский посол хотел построить на этом месте развлекательную зону с магазинами и ресторанами. Согласно договоренностям, здания должны были продать американскому дипломату после реконструкции, на которую он потратил 100 тысяч евро.

СМИ сообщают, что причиной задержки сделки купли-продажи стал новый покупатель Vallilan ratapiha Oy, которого нашла VR. Фирма уже приобрела несколько зданий в районе, где американец собирался строить свой торгово-развлекательный комплекс. Финские железнодорожники заявили, что переговоры с Ореком продолжаются. Несколько раз цену для американца повышали.

В интернете появилась петиция в поддержку бывшего посла, которую подписало уже две тысячи человек.