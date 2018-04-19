В России на 30% выросло число трудоустроенных службой занятости инвалидов

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Служба занятости помогла в I квартале 2018 года трудоустроиться более чем 16 тысячам людей с инвалидностью, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда

19 апреля 1991 года был принят закон «О занятости населения в Российской Федерации». Эту дату принято считать днем создания государственной службы занятости населения.

Благодаря новому подходу в деятельности службы, адресной работе с каждым инвалидом, в прошлом году при содействии службы занятости были трудоустроены более 88 тысяч инвалидов, отметили в Роструде.

"В первом квартале этого года — более 16 тысяч инвалидов, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в ведомстве.