В Индонезии поймали свыше 12 тысяч видов «фантастических монстров»

Участники международной экспедиции выловили из морских глубин у побережья Индонезии свыше 12 тысяч существ и открыли более десятка ранее неизвестных науке видов. Об этом сообщается на сайте Национального университета Сингапура.

В миссии South Java Deep Sea Biodiversity Expedition 2018 (SJADES 2018) участвовало более 30 ученых из Сингапура и Индонезии. В течение 14 дней они исследовали глубоководные экосистемы у острова Ява. Всего было выловлено свыше 12 тысяч существ, представляющих 800 видов. Ученые еще каталогизируют их, а окончательные результаты обещают опубликовать к 2020 году.

Уже известно, что в сети попали представители более десятка ранее неизвестных науке видов. Так, был пойман гигантский морской таракан длиной 30 см. Открыты новые виды раков-отшельников, крабов, омаров и креветок. Например, у нового вида краба-паука глаза прикрывают специальные пластины, напоминающие большие уши.

У неизвестного ранее кальмара один глаз оказался больше второго: маленький обращен к свету, а большой смотрит в глубину в поисках пищи. Также пойман омар с клешнями, напоминающими цепную пилу, и морская звезда необычной формы.

"Мы получили уникальную возможность исследовать множество фантастических глубоководных существ, — сказал руководитель экспедиции профессор Питер Нг. — Мы продолжим изучение образцов и, безусловно, обнаружим еще больше новых видов".