Работник лодочной переправы в Воронежской области: «Приходилось спасать людей с белой горячкой»

Сергей Бондарев ежегодно вовремя паводка помогает местным жителям перебраться с берега на берег.

Человек, от которого минимум два месяца в году зависит жизнь двух сёл. Программа «Вести-интервью» отправилась в гости в село Большие Алабухи.