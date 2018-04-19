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Работник лодочной переправы в Воронежской области: «Приходилось спасать людей с белой горячкой»
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Работник лодочной переправы в Воронежской области: «Приходилось спасать людей с белой горячкой» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сергей Бондарев ежегодно вовремя паводка помогает местным жителям перебраться с берега на берег.
Человек, от которого минимум два месяца в году зависит жизнь двух сёл. Программа «Вести-интервью» отправилась в гости в село Большие Алабухи.
Герой этого выпуска — перевозчик, который обеспечивает сообщение между двумя деревнями. Их разделяет разлившаяся река Ворона. Именно там 12 апреля потерпел крушение военный самолет Як-130. Курсант с инструктором выполняли учебно-тренировочный полёт, но возникла техническая неисправность. Экипаж катапультировался, а самолёт рухнул на затопленную паводком местность — между сёлами Власовка и Большие Алабухи. Лётчикам помог местный житель Сергей Бондарев, который ежегодно работает на лодочной переправе в период половодья. Эффектные кадры и невыдуманные истории можно увидеть и услышать сегодня в 19:30 на канале Россия 24. А после выхода программы в эфир и на нашем сайте.
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