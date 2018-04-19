Во Владимирской области запретят детские вейпы

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области предложили ввести ответственность за продажу детям вейпов — электронных систем доставки никотина.

Как сообщает пресс-центр Заксобрания, проект закона об установлении ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним депутаты рассмотрели на комитете по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию.

— Авторы законопроектов намерены устранить правовой пробел: в то время как продажа табака несовершеннолетним запрещена федеральным законом, на торговлю электронными системами доставки никотина никаких ограничений не налагается. При этом вред от них не меньше, а, по некоторым оценкам, даже больше, чем от традиционных сигарет, — говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Заксобрания Владимир Киселев , в Татарстане и в Санкт-Петербурге были зафиксированы случаи, когда ребята, которые курили вейпы по нескольку месяцев, теряли сознание на уроках, а потом умирали. Он добавил, что за рубежом были зафиксированы факты быстротекущих онкологических заболеваний после курения вейпов.

— Был случай в Германии, когда вейп просто взорвался и ребенок погиб. Поэтому мы считаем, что инициатива Молодежной думы по запрету продажи вейпов несовершеннолетним правильная, и мы ее всячески поддерживаем", — цитирует пресс-центр слова спикера Заксобрания.

Владимирские депутаты предлагают ввести административную ответственность за продажу электронных систем доставки никотина и никотинсодержащих жидкостей несовершеннолетним. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Эти инициативы уже прошли процедуру оценки регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности и получили положительное заключение. Депутатам предстоит утвердить законы на ближайшем заседании регионального парламента. Ожидается, что документы вступят в силу через десять дней после официального опубликования и будут действовать до принятия соответствующего федерального закона.

Депутаты выразили надежду, что аналогичные ограничения на продажу вейпов детям вскоре будут введены и на федеральном уровне.