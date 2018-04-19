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Россия потребовала компенсаций в торговой войне с США
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Россия потребовала компенсаций в торговой войне с США 

Авторадио 21 минуту назад
Россия обратилась во Всемирную торговую организацию за компенсацией из-за введения США пошлин на сталь и алюминий. Такие запросы в ВТО направили Индия, Китай и Евросоюз. Как отмечает Reuters, Вашингтон согласился вести переговоры с Пекином и заметил, что открыт для дискуссии с Индией и ЕС. При этом Брюссель, по данным The Wall Street Journal, готов предложить США торговое соглашение, которое снизит тарифы на ввоз в Европу американских автомобилей и оборудования. Взамен Евросоюз требует, чтобы страны блока не попали под действие новых американских пошлин. Вашингтон с марта установил повышенные тарифы на ввоз металлов для всех стран, кроме Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, Австралии и государств ЕС, для которых пошлины начнут действовать 1 мая. В США объяснили эти меры интересами национальной безопасности.
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