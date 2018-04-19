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Жителей Подмосковья предупредили о начале сезона активности клещей
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Жителей Подмосковья предупредили о начале сезона активности клещей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье начинается сезон активности клещей, жителям региона напомнили о том, куда нужно обращаться в случае укуса, и рассказали о средствах защиты, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
Ежегодно в праздничные выходные дни мая, когда население активно выезжает на природу, садовые участки, резко возрастает число пострадавших от клещей. Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажненных местах. Клещи предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей по дну логов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручейков.
«Результаты наблюдений прошлых лет свидетельствуют, что сезон присасывания клещей в Подмосковье начинается во второй декаде апреля, численность клещей быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остается высокой до середины или конца июня в зависимости от погоды. Затем она резко снижается вследствие вымирания клещей, у которых истощаются резервные питательные вещества», — говорится в сообщении.
Жителям Подмосковья рекомендовали избегать темных тонов в одежде, так как клещей труднее заметить на темном фоне, заправлять верхнюю одежду в штаны, а штаны — в носки. Если нет капюшона — надевать головной убор, обрабатывать одежду химическим средством защиты. При выборе средства защиты от клещей предпочтение лучше отдать акарицидным или инсектицидно-репеллентным средствам. Средства на одежду следует наносить кольцевыми полосами, особенно тщательно следует обработать одежду вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, а также манжетов рукавов и воротника.
«Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в период майских праздников с 1 по 15 мая проконсультируют по телефону горячей линии (8-800-100-50-14) в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни консультацию можно получить по телефону дежурного врача (круглосуточно) 8 (495) 586-10-78, по инфекциям, передающимся с укусом клещей», — добавляется в сообщении.
Пострадавшие от укусов клещей (дети и взрослые) должны обращаться в медицинскую организацию по месту жительства для его удаления. Исследование же клеща проводят в четырех лабораториях: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Мытищах, в центре молекулярной диагностики ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» также в столице.
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