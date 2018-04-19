Правительство Москвы разработает Городскую ветеринарную автоматизированную систему

С помощью онлайн-сервиса владельцы животных смогут пройти электронную регистрацию животного и воспользоваться его амбулаторной картой.

Кроме того, система даст возможность записаться на прием к ветеринару, получать оповещения о вакцинациях, карантинных зонах, плановых прививках. Еще одно ее преимущество — если питомец потеряется и его найдут службы города, владелец сможет узнать о местонахождении животного.

Столица уделяет большое внимание и бездомным животным. В городе работают 13 муниципальных приютов, в них содержатся 16 тысяч собак и 700 кошек.

Волонтеры помогают находить им новый дом.

— Очень важно, чтобы животные вновь не оказывались на улице. Они же не берутся из ниоткуда. Кто-то их взял, наверное, планировал воспитывать, потом стало трудно, про животное забыли, бросили или потеряли, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин , добавив, что с каждым годом бездомных животных на улицах столицы становится все меньше.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Бывают ситуации, когда домашнему животному требуется экстренная помощь. В Москве работает служба неотложной ветеринарной помощи Комитета ветеринарии. Специалисты выезжают на дом на машинах с современным оборудованием и проводят необходимую диагностику. Ее номер (495) 612-04-25.