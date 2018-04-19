Ещё
Правительство Москвы разработает Городскую ветеринарную автоматизированную систему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство Москвы разработает Городскую ветеринарную автоматизированную систему 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С помощью онлайн-сервиса владельцы животных смогут пройти электронную регистрацию животного и воспользоваться его амбулаторной картой.
Кроме того, система даст возможность записаться на прием к ветеринару, получать оповещения о вакцинациях, карантинных зонах, плановых прививках. Еще одно ее преимущество — если питомец потеряется и его найдут службы города, владелец сможет узнать о местонахождении животного.
Столица уделяет большое внимание и бездомным животным. В городе работают 13 муниципальных приютов, в них содержатся 16 тысяч собак и 700 кошек.
Волонтеры помогают находить им новый дом.
— Очень важно, чтобы животные вновь не оказывались на улице. Они же не берутся из ниоткуда. Кто-то их взял, наверное, планировал воспитывать, потом стало трудно, про животное забыли, бросили или потеряли, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что с каждым годом бездомных животных на улицах столицы становится все меньше.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Бывают ситуации, когда домашнему животному требуется экстренная помощь. В Москве работает служба неотложной ветеринарной помощи Комитета ветеринарии. Специалисты выезжают на дом на машинах с современным оборудованием и проводят необходимую диагностику. Ее номер (495) 612-04-25.
А КАК У НИХ  Во Франции во избежание эпидемий бешенства и других заболеваний запрещена продажа домашних животных с рук. Взять питомца можно в зоомагазине или питомнике. За плохое содержание животного может грозить тюремный срок или штраф.
Вечерняя Москва: последние новости
Писательница Гузель Яхина рассказала о своем творчестве Германия намерена попросить США освободить ее от антироссийских санкций Власти США опасаются преждевременной реакции России на пролет ракет над ее территорией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России172
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии297
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца98
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение