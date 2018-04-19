В рамках весенних промывок улиц на Соколе задействовали 16 единиц техники

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Сокол» в рамках месячника благоустройства провели промывки покрытий улично-дорожной сети района. Во время каждой из трех моек было задействовано 16 единиц техники и 15 дорожных рабочих.

— Концентрированным моющим средством с последующей промывкой водой были обработаны тротуары, дворы, подходы к остановкам общественного транспорта. В настоящее время уборка района в круглосуточном режиме обеспечивается вакуумными подметально-уборочными машинами, — уточнил начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы Антон Мещеряков на встрече с жителями.

Для механизированной уборки на Соколе к работе готова подметально-уборочная техника (четыре единицы), поливомоечная (три единицы), погрузочная (две единицы), самосвалы (две единицы), тротуароуборочная техника (девять единиц). Из технического персонала задействованы кровельщики, маляры, штукатуры, плотники — 124 человека, а также дворники и работники комплексной уборки — 186 человек. (ео)