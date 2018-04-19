Ещё
В рамках весенних промывок улиц на Соколе задействовали 16 единиц техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рамках весенних промывок улиц на Соколе задействовали 16 единиц техники 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Сотрудники ГБУ «Жилищник района Сокол» в рамках месячника благоустройства провели промывки покрытий улично-дорожной сети района. Во время каждой из трех моек было задействовано 16 единиц техники и 15 дорожных рабочих.
— Концентрированным моющим средством с последующей промывкой водой были обработаны тротуары, дворы, подходы к остановкам общественного транспорта. В настоящее время уборка района в круглосуточном режиме обеспечивается вакуумными подметально-уборочными машинами, — уточнил начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы Антон Мещеряков на встрече с жителями.
Для механизированной уборки на Соколе к работе готова подметально-уборочная техника (четыре единицы), поливомоечная (три единицы), погрузочная (две единицы), самосвалы (две единицы), тротуароуборочная техника (девять единиц). Из технического персонала задействованы кровельщики, маляры, штукатуры, плотники — 124 человека, а также дворники и работники комплексной уборки — 186 человек. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Будущим ветеринарам из Сокола рассказали о важности лабораторной диагностики В МАИ на «Гагаринских чтениях» выступили школьники из разных уголков страны У центра «Мои документы» в Чапаевском появилось яркое фасадное освещение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России172
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии297
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца98
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение