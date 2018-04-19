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Молния: Си Цзиньпин призвал Турцию к взаимодействию с КНР по важным вопросам и тесной координации действий в рамках многосторонних механизмов
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Молния: Си Цзиньпин призвал Турцию к взаимодействию с КНР по важным вопросам и тесной координации действий в рамках многосторонних механизмов
ИА Синьхуа
1 час назад
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координации действий в рамках многосторонних механизмов
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