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Рязанский отметил роль цифровых технологий в повышении качества жизни инвалидов
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Рязанский отметил роль цифровых технологий в повышении качества жизни инвалидов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Цифровые технологии должны повысить качество жизни инвалидов и создать такие возможности, которые избавят людей от хождения по кабинетам, отметил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на заседании Совета по делам инвалидов при палате регионов.
«Информационные технологии предоставляют принципиально новые возможности для инвалидов в получении информации, общении, образовании, трудовой деятельности. Фактически они открывают для этих людей окно в мир», — подчеркнул сенатор, открывая заседание в Совете Федерации.
Сегодня такие технологии используются во всех направлениях работы с людьми, имеющими ограниченные возможности.
С 2017 года, напомнил Рязанский, функционирует Федеральный реестр инвалидов — крупнейшая общероссийская информационная система, которая содержит наиболее полные сведения о гражданах с инвалидностью. Кроме того, внедряется Единая информационная система социального обеспечения, которая объединяет все меры социальной поддержки инвалидов. Информационные технологии помогают при трудоустройстве таких граждан.
В ряде регионов — Самарской, Тюменской, Владимирской областях и Ставропольском крае — реализуется пилотный проект, в рамках которого осуществляется электронное взаимодействие всех ведомств, оказывающих поддержку инвалидам.
По данным Пенсионного фонда РФ, в России проживают 11,5 миллиона инвалидов старше 18 лет и около 650 тысяч детей-инвалидов.
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