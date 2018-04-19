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В крымской Балаклаве предложили создать свободный порт
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В крымской Балаклаве предложили создать свободный порт 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Корпорация развития Севастополя предлагает создать в Балаклаве территорию свободного порта. Об этом сообщил в четверг гендиректор корпорации Олег Николаев.
Свободный порт — это портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.
"Мы предлагаем создать в Балаклаве территорию свободного порта. В рамках этого свободного порта принять положения, которые будут комфортны для международных капитанов и которые смогут позволить принимать яхты со всего мира в Балаклаве", — сказал он в ходе секции "Крым после ФЦП: развитие территорий на основе инфраструктурных объектов ФЦП", которая прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума.
Также корпорация предложила создать в севастопольском Инкермане территорию опережающего развития, отметил Николаев. «Предлагаем сделать там мощный туристический кластер, в середине которого будут девелоперские проекты… и яхтенные стоянки», — сказал директор корпорации.
Николаев также считает, что в северной части Севастополя необходимо построить «мега-парк развлечений». «Эти темы мы обсудили с Министерством экономического развития и сейчас начали прорабатывать их», — отметил он.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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