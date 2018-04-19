Сквер на Оборонной улице станет патриотическим центром Лосинки — замглавы управы

Сквер на Оборонной улице станет патриотическим центром Лосиноостровского района. Там появится Аллея памяти участников и ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченских. Как сообщил заместитель главы управы Лосиноостровского района Игорь Мальцев , идея создания такого центра появилась в прошлом году.

— В парке есть мемориал памяти воинов, уходивших на фронт из города Бабушкина , который располагался на территории современной Лосинки. Туда же перенесем камень афганцам из парка «Торфянка», — пояснил Мальцев.

Появится в парке и Аллея Славы. Ей украсят информационными стендами с именами и описанием подвигов героев. Оформлять щиты будут школьники Лосиноостровского района.

— Ребята сами придумают концепцию для оформления стендов и будут заниматься сменой экспозиции на них, — добавил замглавы управы.

Планируется, что все подготовительные мероприятия в обновленном сквере завершатся до конца апреля. Торжественное открытие состоится в преддверии Дня Победы. (иб)