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Сквер на Оборонной улице станет патриотическим центром Лосинки — замглавы управы
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Сквер на Оборонной улице станет патриотическим центром Лосинки — замглавы управы 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Сквер на Оборонной улице станет патриотическим центром Лосиноостровского района. Там появится Аллея памяти участников и ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченских. Как сообщил заместитель главы управы Лосиноостровского района Игорь Мальцев, идея создания такого центра появилась в прошлом году.
— В парке есть мемориал памяти воинов, уходивших на фронт из города Бабушкина, который располагался на территории современной Лосинки. Туда же перенесем камень афганцам из парка «Торфянка», — пояснил Мальцев.
Появится в парке и Аллея Славы. Ей украсят информационными стендами с именами и описанием подвигов героев. Оформлять щиты будут школьники Лосиноостровского района.
— Ребята сами придумают концепцию для оформления стендов и будут заниматься сменой экспозиции на них, — добавил замглавы управы.
Планируется, что все подготовительные мероприятия в обновленном сквере завершатся до конца апреля. Торжественное открытие состоится в преддверии Дня Победы. (иб)
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