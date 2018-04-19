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Фонтаны в центре Волгограда красят в ярко-малиновый цвет
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Фонтаны в центре Волгограда красят в ярко-малиновый цвет 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Фонтан в сквере Симбирцева Центрального района Волгограда покрасили в непривычно яркий малиновый цвет.
— С самого утра рабочие с кисточками и валиками закрашивают пыльное основание ядерными оттенками: ярко-голубым и малиновым, — рассказывают волгоградцы. — Пока солнце не забрало лишних красок, смотрится очень вычурно и вызывающе.
В пресс-службе администрации Волгограда рассказали, что фонтан в центре города проходит традиционную профилактику.
— Перед его запуском коммунальщики Центрального района проводят профилактические работы, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Прочищают форсунки, приводят в порядок внешний вид. Когда в фонтане забьют струи воды, пока неизвестно. Традиционно все водные аттракционы города включаются перед 1 мая.
Объяснить выбор палитры для фонтана в отделе ЖКХ Центрального района не захотели.
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