Арбитраж подтвердил законность штрафа МОЭК за нарушение правил горячего водоснабжения

«Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления Московского УФАС России о наложении штрафа в отношении ПАО «МОЭК» за нарушение правил горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Как установило антимонопольное ведомство, МОЭК аннулировала заявку физического лица на подключение к системам горячего водоснабжения. Это послужило основанием привлечения организации к административной ответственности и наложению штрафа в размере 600 тыс. руб.

«Не согласившись с постановлением Московского УФАС России, ПАО «МОЭК» предприняло попытки оспорить его в суде, однако Девятый арбитражный апелляционный суд, как и суд первой инстанции, подтвердил законность позиции антимонопольного органа», — заключили в пресс-службе.