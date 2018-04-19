Арбитраж подтвердил законность штрафа МОЭК за нарушение правил горячего водоснабжения 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России о наложении штрафа в отношении Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»), сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
«Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления Московского УФАС России о наложении штрафа в отношении ПАО «МОЭК» за нарушение правил горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.
Как установило антимонопольное ведомство, МОЭК аннулировала заявку физического лица на подключение к системам горячего водоснабжения. Это послужило основанием привлечения организации к административной ответственности и наложению штрафа в размере 600 тыс. руб.
«Не согласившись с постановлением Московского УФАС России, ПАО «МОЭК» предприняло попытки оспорить его в суде, однако Девятый арбитражный апелляционный суд, как и суд первой инстанции, подтвердил законность позиции антимонопольного органа», — заключили в пресс-службе.