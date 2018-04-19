МЗиК принял участие в международной выставке оборудования для нефтегазового комплекса

"Завод привез на выставку свою коммунальную тротуароуборочную машину МК2000, которую можно использовать для уборки не только городских улиц, но и промплощадок. Она на 70% состоит из комплектующих отечественного производства. При разработке машины заводские конструкторы получили восемь патентов, в том числе на вакуумное навесное оборудование, устройство рулевого управления, щеточный узел, редуктор, кабину, устройство для распределения противогололедного материала", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что машина может работать не только на бензине, но и на метане или на пропане. Кроме того, техника рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 15 до плюс 40 градусов, что позволяет использовать ее в различных регионах России

Заместитель генерального директора Концерна «Алмаз-Антей» (в него входит ЗиК — прим. ТАСС) по производственно-технологической политике Александр Ведров отметил, что концерн впервые представил объединенную экспозицию гражданской техники на «Нефтегазе». Использование научного и производственного потенциала холдинга должно способствовать реализации плана импортозамещения в сфере нефтедобычи и газодобычи, отметил он.

Кроме завода имени Калинина, в выставке участвовали дочерние общества Концерна — АО «РИРВ», АО «ГОЗ», АО «НПО НИИИП-НЗиК2, ПАО „НПО „Стрела“, АО „БАЗ“, АО „ИЭМЗ „Купол“ АО „АПЗ“ и ООО „ВКО „Символ“. Подводя итоги работы „НЕФТЕГАЗ — 2018“, Александр Ведров подчеркнул, что выставочная экспозиция позволила специалистам и посетителям форума не только ознакомиться с производственными возможностями Концерна, но и показать его как одного из надежных партнеров на внутреннем и внешнем рынках продукции для ТЭК.