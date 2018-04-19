МЗиК принял участие в международной выставке оборудования для нефтегазового комплекса 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Машиностроительный завод имени М. И. Калинина принял участие в 18-й Международной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса, которая проходила с 16 по 19 апреля в московском Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе предприятия.
"Завод привез на выставку свою коммунальную тротуароуборочную машину МК2000, которую можно использовать для уборки не только городских улиц, но и промплощадок. Она на 70% состоит из комплектующих отечественного производства. При разработке машины заводские конструкторы получили восемь патентов, в том числе на вакуумное навесное оборудование, устройство рулевого управления, щеточный узел, редуктор, кабину, устройство для распределения противогололедного материала", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что машина может работать не только на бензине, но и на метане или на пропане. Кроме того, техника рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 15 до плюс 40 градусов, что позволяет использовать ее в различных регионах России.
Заместитель генерального директора Концерна «Алмаз-Антей» (в него входит ЗиК — прим. ТАСС) по производственно-технологической политике Александр Ведров отметил, что концерн впервые представил объединенную экспозицию гражданской техники на «Нефтегазе». Использование научного и производственного потенциала холдинга должно способствовать реализации плана импортозамещения в сфере нефтедобычи и газодобычи, отметил он.
Кроме завода имени Калинина, в выставке участвовали дочерние общества Концерна — АО «РИРВ», АО «ГОЗ», АО «НПО НИИИП-НЗиК2, ПАО „НПО „Стрела“, АО „БАЗ“, АО „ИЭМЗ „Купол“, АО „АПЗ“ и ООО „ВКО „Символ“. Подводя итоги работы „НЕФТЕГАЗ — 2018“, Александр Ведров подчеркнул, что выставочная экспозиция позволила специалистам и посетителям форума не только ознакомиться с производственными возможностями Концерна, но и показать его как одного из надежных партнеров на внутреннем и внешнем рынках продукции для ТЭК.
“НЕФТЕГАЗ“ — одна из самых авторитетных в стране выставок, она организована при поддержке Министерств энергетики, промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского газового общества и Союза Нефтегазопромышленников России. На ней свою продукцию и новые перспективные разработки презентуют ведущие российские и зарубежные предприятия.