Челябинская область увеличит поставки сельхозпродукции в Азию

Агропром Южного Урала увеличит поставки продукции в страны Азии, о работе министерства сельского хозяйства по увеличению экспортного потенциала отрасли глава регионального ведомства Алексей Кобылин рассказал на заседании комитета Законодательного собрания по аграрной политике, сообщают в пресс-службе минсельхоза.

По словам министра, сегодня значительная доля южноуральской продукции вывозится в другие регионы России и за рубеж. Так, на внешний рынок поставляется более 35% произведённой в области муки, почти половина произведённых кондитерских изделий и крупы (46% и 48% соответственно), 41% мяса птицы (данные за 2016 год).

Глава минсельхоза подчеркнул, что увеличению экспорта продукции в Китай способствовала работа по привлечению федеральных субсидий на перевозку продовольственной продукции до пунктов перехода границы в Бурятии Забайкальском крае . В 2017 года южноуральские перерабатывающие предприятия ( «Макфа» , «Сигма») смогли получить 19% от общероссийского объёма фактической господдержки (9,5 млн рублей из 50 млн). В нынешнем году южноуральские предприятия, производящие растительное масло, муку, крупы и макаронные изделия, готовы увеличить экспорт на этом направлении на 20%. Со своей стороны федеральный центр готов расширить перечень субсидируемых направлений и по сравнению с прошлым годом уже в пять раз увеличил объём субсидий, которые будут направлены на эти цели — со 100 млн до 500 млн рублей. Поставки в КНР в 2018 году планируют ОАО «Макфа», ООО «Сигма», ЗАО «КХП „Злак“, ООО „Объединение „Союзпищепром“, ООО „Ресурс“, ЗАО „Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-СИТНО“, ЗАО „Магнитогорский хлебокомбинат“. Кроме того, планируется работа с предприятиями, выпускающими кондитерские изделия, безалкогольные напитки и минеральную воду, специи. Планируемый объем субсидий на 2018 год составит 38,85 млн руб.

Минсельхоз области предложил также внести в постановление правительства РФ маршрут поставок в КНР через ТЛК „Южноуральский“. Будет осваиваться и еще одно новое направление движения продукции в Китай — через Казахстан, а именно через международный центр приграничного сотрудничества для беспошлинной торговли Хоргос, в котором Челябинская область планирует заявить своего представителя.

Алексей Кобылин также рассказал о ситуации, которая сложилась на рынке производства молока в связи с тем, что в страну было ввезено большое количество дешёвого сухого молока. В результате не только снизилась закупочная цена на сырьё, но и у сельхозпроизводителей возникли проблемы с реализацией полученной продукции. В настоящее время, по словам министра, минсельхоз России разрабатывает меры государственного регулирования рынка молочной продукции, среди которых могут быть как ограничение на ввоз продукции, так и защита потребителей от фальсификата, заполонившего рынок молочных продуктов. Предлагается проводить мониторинг качества продуктов в сетевых организациях, чтобы выявить добросовестных производителей и наглядно показать, что представляет из себя низкосортный товар — продукты, произведённые с использованием различных заменителей молочного жира и цельного молока.