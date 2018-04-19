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Минприроды: переднеазиатские леопарды из Швеции могут поселиться на Кавказе
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Минприроды: переднеазиатские леопарды из Швеции могут поселиться на Кавказе 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочи договорился с зоопарком Nordens Ark в 100 км от Гётеборга на юго-западе Швеции об обмене парами больших кошек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минприроды РФ.
Предполагается, что приезд шведских леопардов повысит эффективность программы реинтродукции вида на Кавказе: в размножении начнут участвовать особи, которые не являются родственниками кошек, обитающих в центре в Сочи и на воле в Кавказском заповеднике.
"Достигнутая по итогам визита шведской делегации договоренность об обмене парами животных будет вынесена на утверждение рабочей группы по программе восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе. В случае одобрения совместного проекта обмен животными может состояться уже летом 2018 года", — говорится в сообщении.
Анализ европейских зоопарков, которые могли бы принять участие в программе обмена особями, был проведен в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе между Минприроды России, Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов (EAZA) и Комиссией по выживанию видов Международного союза охраны природы (IUCN SSC).
Переднеазиатский леопард обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, но в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около 4 тыс. м, а также пойменные леса крупных рек. Основной причиной почти полного исчезновения леопарда на Кавказе является уничтожение мест его обитания.
После того, как в июле 2016 года первые леопарды были выпущены в дикую природу, главной задачей программы по реинтродукции стало создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга и проведение разъяснительной работы с местным населением для предотвращения возможных в будущем конфликтных ситуаций между леопардами и людьми.
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