Минприроды: переднеазиатские леопарды из Швеции могут поселиться на Кавказе

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочи договорился с зоопарком Nordens Ark в 100 км от Гётеборга на юго-западе Швеции об обмене парами больших кошек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минприроды РФ.

Предполагается, что приезд шведских леопардов повысит эффективность программы реинтродукции вида на Кавказе: в размножении начнут участвовать особи, которые не являются родственниками кошек, обитающих в центре в Сочи и на воле в Кавказском заповеднике.

"Достигнутая по итогам визита шведской делегации договоренность об обмене парами животных будет вынесена на утверждение рабочей группы по программе восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе. В случае одобрения совместного проекта обмен животными может состояться уже летом 2018 года", — говорится в сообщении.

Анализ европейских зоопарков, которые могли бы принять участие в программе обмена особями, был проведен в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе между Минприроды России , Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов (EAZA) и Комиссией по выживанию видов Международного союза охраны природы (IUCN SSC).

Переднеазиатский леопард обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана , но в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около 4 тыс. м, а также пойменные леса крупных рек. Основной причиной почти полного исчезновения леопарда на Кавказе является уничтожение мест его обитания.

После того, как в июле 2016 года первые леопарды были выпущены в дикую природу, главной задачей программы по реинтродукции стало создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга и проведение разъяснительной работы с местным населением для предотвращения возможных в будущем конфликтных ситуаций между леопардами и людьми.